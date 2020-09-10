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Как выглядит самая нескромная звезда в Грузии 

Диана Товсепова 45 минут назад
Имя Шорены Бегашвили в Грузии знакомо каждому. Черноволосая красавица-актриса, модель и телеведущая уже давно заработала свою популярность. Как выяснил "Рамблер", девушка начала с кино, но яркая внешность "увела" ее в модельный бизнес, а затем на ТВ, где ей доверили вести несколько передач, среди которых "Ночь с Шореной".
О Бегашвили говорит вся страна, а СМИ в один голос зовут ее "секс-символом Грузии". С этим трудно не согласиться. Стоит только взглянуть в ее Instagram с более чем 400 тысячами подписчиков — 37-летняя Шорена публикует там яркие смелые фото чуть ли не каждый день.
Конечно, с такой тонкой талией, округлыми бедрами и пышной грудью каждое фото получается достойным обложек мужских журналов. Тысячи восхищенных комментариев от горячих соотечественников (и не только) "прилетают" Шорене в соцсетях.
Однако есть и те, то считает, что для кавказской девушки такие фото непозволительны даже в 2020 году. При этом многие считают, что Бегашвили "переборщила с тюнингом", сделав из себя очередную Барби.
Женский форум 1
Звёзды , Фото , Шорена Бегашвили
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