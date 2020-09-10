«С пакетами, из якобы ЦУМа, ее понтами, недовольством» 

«Я вот, ни чего просыпаюсь в мир с Ксюхиными пакетами, из якобы ЦУМа, ее понтами, недовольством, — кинул камень в огород Бородиной Солнцев. И добавил: «Она все чаще несет в массы тотальное неприятие. Непримиримость. Это все осень. Осень жизни».