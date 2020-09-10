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«С пакетами, из якобы ЦУМа, ее понтами, недовольством» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«С пакетами, из якобы ЦУМа, ее понтами, недовольством»
Фото: Teleprogramma.pro
В начале осени в Москве состоялась церемония вручения премий от журнала Moda Topical. И в номинации «Женщина года» победу присудили рэперу Моргенштерну (настоящее имя Алишер Валеев), 22-летнему эпатажному музыканту и блогеру. Присутствующая на мероприятии ведущая «Дома-2» Ксения Бородина возмутилась этим фактом и заявила во всеуслышание, что «не хочет просыпаться в этот мир».
За Моргенштерна вступился бывший подопечный Бородиной, участник телестройки Рустам Солнцев. У себя в Instagram он «разнес» телеведущую за ее заявление и признался:

«Я вот, ни чего просыпаюсь в мир с Ксюхиными пакетами, из якобы ЦУМа, ее понтами, недовольством, — кинул камень в огород Бородиной Солнцев. И добавил: «Она все чаще несет в массы тотальное неприятие. Непримиримость. Это все осень. Осень жизни».

Солнцев подчеркнул, что с премией Моргенштерну так пошутили, самого рэпера он назвал «угарным».
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Звёзды , Рустам Солнцев , Ксения Бородина , ЦУМ
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