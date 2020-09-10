Пугачева призналась, что ее преследовал маньяк 

Примадонна рассказала, что в 1979 году могла погибнуть от рук маньяка. Этим она поделилась в эфире YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Певица не ожидала, что мужчина с цветами может оказаться опасным человеком.

"Подошел ко мне один, как бы с цветами. А на самом деле, показывает нож и говорит: "Жду тебя там-то и там-то", — рассказала Пугачева. "Вот так мы с ней и познакомились", — с юмором заключил Максим Галкин.

В моменте Алла согласилась на встречу, лишь бы мужчина был доволен собой, но потом, конечно же, никуда не пошла.

Ранее эту историю рассказывал бывший муж Примадонны Александр Стефанович. По его словам, маньяк, не добравшись до Пугачевой, убил двух пассажирок поезда и двух проводниц.