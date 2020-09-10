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«Прошел через все круги ада»: Фадеев жестко высказался о коллегах 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Максим Фадеев в один момент резко изменил свою жизнь. Похудел, закрыл свой лейбл MALFA и «распустил» артистов. А затем поблагодарил своих артистов за «уроки жизни».
По словам Фадеева, он старался по-отечески относиться к своим подопечным: помогал, слушал и поддерживал. Но в итоге продюсера ждали сплошные предательства.
Фадеев опубликовал в своем Instagram ролик, на котором исполнил песню Булата Окуджавы «Ваше благородие, госпожа Удача», которая звучала в фильме «Белое солнце пустыни». Поклонницы мигом завалили продюсера комплиментами. Все знают, что у Фадеева замечательный голос.
Подписчики писали, что никаких артистов ему не надо, пусть выступает сам. На что продюсер ответил:

«Теперь мне уже ничего не страшно! Я прошел через ад и все его круги!» — заявил продюсер.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как бывший муж Гагариной сделал признание.
Звёзды , Видео , Максим Фадеев , Булат Окуджава
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