Максим Фадеев в один момент резко изменил свою жизнь. Похудел, закрыл свой лейбл MALFA и «распустил» артистов. А затем поблагодарил своих артистов за «уроки жизни».

По словам Фадеева, он старался по-отечески относиться к своим подопечным: помогал, слушал и поддерживал. Но в итоге продюсера ждали сплошные предательства.

Фадеев опубликовал в своем Instagram ролик, на котором исполнил песню Булата Окуджавы «Ваше благородие, госпожа Удача», которая звучала в фильме «Белое солнце пустыни». Поклонницы мигом завалили продюсера комплиментами. Все знают, что у Фадеева замечательный голос.

Подписчики писали, что никаких артистов ему не надо, пусть выступает сам. На что продюсер ответил: