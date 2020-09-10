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Солнцев разнес Бородину за ее реакцию на «модного» Моргенштерна 

Анастасия Иванова 1 час назад
В начале осени в Москве состоялась церемония вручения премий от журнала Moda Topical. И в номинации «Женщина года» победил рэпер Моргенштерну. Возможно, организаторы хотели подшутить на молодым человеком, но он лишь подыграл им.
За наградой Моргенштерн пришел в платье, шляпе, солнечных очках и с сумкой от Dolce & Gabbana. Затем он поблагодарил всех за такую награду.
Присутствующая на мероприятии ведущая «Дома-2» Ксения Бородина возмутилась происходящим и заявила, что «не хочет просыпаться в этот мир».
За рэпера решил вступиться участник проекта Рустам Солнцев, который долгое время «точит зуб» на ведущую. У себя в Instagram он «разнес» телеведущую за ее заявление и признался:

«Я вот просыпаюсь в мир с Ксюхиными пакетами из якобы ЦУМа, ее понтами, недовольством, и ничего. Она все чаще несет в массы тотальное неприятие. Непримиримость. Это все осень. Осень жизни».

Солнцев подчеркнул, что премия была обычной шуткой, а сам рэпер «угарный» и не заслужил такой негативной реакции.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что блогер Лена Миро обвинила Бородину в лицемерии.
Женский форум 6
Звёзды , Видео , Рустам Солнцев , Ксения Бородина , Лена Миро , ЦУМ
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