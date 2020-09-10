Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и КГБ 

Анастасия Иванова 1 час назад
Сын Плющенко и Рудковской в этом году пошел в первый класс одного из самых хорошо охраняемых учебных заведений Подмосковья.
Судя по фотографиям, выложенным Яной Рудковской в Instagram, звездные родители выбрали муниципальную школу МОУ СОШ «Перспектива» во Власихе.
Но школа оказалась не из простых, важную роль в учебном заведении играет безопасность. «Перспектива» находится на территории ЗАТО Власиха, где расположен штаб Ракетных войск стратегического назначения.
Чтобы попасть на территорию, необходим специальный пропуск. На КПП к этому относятся строго. Местные жалуются, что без пропуска пройти невозможно даже с паспортом.
В здании также установлено 40 камер видеонаблюдения. Организован контрольно-пропускной режим по карточкам и круглосуточная охрана. Ежедневно производится обход территории с целью выявления подозрительных предметов. Для экстренного вызова специальных групп реагирования школа подключена к ОВД г. Одинцово.
Руководит школой бывший одинцовский чиновник Алексей Поляков. В его послужном списке — обучение в училище КГБ СССР им. К. Е. Ворошилова и участие в боевых действиях на территории Чечни.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что сын Рудковской потребовал свободы.
Женский форум 4
Звёзды , Видео , Алексей Поляков , МВД , РВСН , КГБ СССР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С пакетами из якобы ЦУМа, понтами и недовольством»
«С пакетами из якобы ЦУМа, понтами и недовольством»
Пугачева призналась, что ее преследовал маньяк
Пугачева призналась, что ее преследовал маньяк
Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и КГБ
Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и КГБ
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Овощи и фрукты, которые нельзя класть в соковыжималку
02:49
Овощи и фрукты, которые нельзя класть в соковыжималку
Еда Дом и сад
Как грибы становятся радиоактивными
20:00
Как грибы становятся радиоактивными
Еда Здоровье
Названы признаки фобий, возникающих у детей
03:09
Названы признаки фобий, возникающих у детей
Дети Психология
Как появились люди с отрицательным резус-фактором
02:37
Как появились люди с отрицательным резус-фактором
Здоровье
Как сегодня выглядят дети рано ушедших звезд
10:33
Как сегодня выглядят дети рано ушедших звезд
Дети Звёзды
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
03:03
Нескромное прошлое Меланьи Трамп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение