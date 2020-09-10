Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и КГБ 

Сын Плющенко и Рудковской в этом году пошел в первый класс одного из самых хорошо охраняемых учебных заведений Подмосковья.

Судя по фотографиям, выложенным Яной Рудковской в Instagram, звездные родители выбрали муниципальную школу МОУ СОШ «Перспектива» во Власихе.

Но школа оказалась не из простых, важную роль в учебном заведении играет безопасность. «Перспектива» находится на территории ЗАТО Власиха, где расположен штаб Ракетных войск стратегического назначения

Чтобы попасть на территорию, необходим специальный пропуск. На КПП к этому относятся строго. Местные жалуются, что без пропуска пройти невозможно даже с паспортом.

В здании также установлено 40 камер видеонаблюдения. Организован контрольно-пропускной режим по карточкам и круглосуточная охрана. Ежедневно производится обход территории с целью выявления подозрительных предметов. Для экстренного вызова специальных групп реагирования школа подключена к ОВД г. Одинцово.