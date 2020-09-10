Скандальный блогер Елена Миро постоянно осуждает отечественных звезд за то, что они не держат себя в форме. На этот раз девушка "прошлась" по Анне Семенович за ее любовь к мини.

"У Аннушки Семенович есть страсть: выставить напоказ не только грудь под подбородок, но и ноги. Ноги реально некрасивые что 20 лет назад, что сейчас. На днях Анька сплясала на каком-то мероприятии, в очередной раз предъявив миру свои булдыжки. Выглядит это, мягко говоря, не очень".

Миро продолжила свою мысль, бесконечно задаваясь вопросом "почему толстые так и норовят запихать свои телеса в короткие платья, юбчонки или шортики?"

Чуть позже в монологе с самой собой, блогер нашла для себя ответ. В качестве примера она привела актрису Кейт Бланшетт, которая всегда одевается скромно, но притягивает внимание, а "простушкам" такого не светит, уточнила Миро.