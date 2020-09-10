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Скандальный блогер Елена Миро резко высказалась о Семенович в мини 

Анастасия Иванова 1 час назад
Скандальный блогер Елена Миропостоянно осуждает отечественных звезд за то, что они не держат себя в форме. На этот раз девушка "прошлась" по Анне Семенович за ее любовь к мини.

"У Аннушки Семенович есть страсть: выставить напоказ не только грудь под подбородок, но и ноги. Ноги реально некрасивые что 20 лет назад, что сейчас. На днях Анька сплясала на каком-то мероприятии, в очередной раз предъявив миру свои булдыжки.   Выглядит это, мягко говоря, не очень".

Миро продолжила свою мысль, бесконечно задаваясь вопросом "почему толстые так и норовят запихать свои телеса в короткие платья, юбчонки или шортики?"
Чуть позже в монологе с самой собой, блогер нашла для себя ответ. В качестве примера она привела актрису Кейт Бланшетт, которая всегда одевается скромно, но притягивает внимание, а "простушкам" такого не светит, уточнила Миро.

"Если Аннушка будет одета прилично, на неё никто не посмотрит. Толстенькая, простенькая. Если же Анька вывалит пугающе огромные сиськи или оголит короткие, толстые ноги, то окружающие обратят на неё внимание".

Ранее "Рамблер" рассказывал окомедийных фильмах с Семенович в главной роли.
Женский форум 4
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