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Пугачеву заподозрили в очередной «перекройке» лица 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Подписчики шоу телеведущего Максима Галкина «Музыкалити» в комментариях после его очередной программы, где одной из звездных приглашенных была его жена Примадонна отечественной эстрады 71-летняя Алла Пугачева, заподозрили певицу в очередной пластической операции.
Дело в том, что в студии Пугачева выглядела словно девочка. Мало бы кто смог ей дать больше тридцати лет. В итоге многие стали писать, что не так давно яркая исполнительница снова «поработала» над своим лицом.

«Омолодилась. Наверное, пластику сделала», «Такая красотка, что глаз сложно оторвать», «Как же выглядит Алла Борисовна. Всем бы так в ее возрасте», — стали писать подписчики.

Ранее Алла Пугачева отмечала, что не собирается ложиться под нож пластического хирурга. По ее словам, ей строго-настрого запретили это делать врачи.
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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