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Блогер Лена Миро высказалась о суде между Кэмпбелл и Дорониным 

Анастасия Иванова 41 минуту назад
Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов. Скандальный блогер Лена Миро высказала свою точку зрения на этот счет.
Супермодель отказалась добровольно все отдавать бывшему возлюбленному. И предпринимателю больше ничего не оставалось, кроме как подать на нее в суд. Миро уверена, что Доронин все делает правильно:

«Когда мужчина в отношениях, он расценивает подарочки не как благотворительность, а как инвестиции в будущее семьи».

Блогер также отметила, что женщины, особенно в юном возрасте, считают подарки платой:

«Дала потрогать — получила сережки».

По ее мнению, одаривая возлюбленную, мужчина инвестирует в отношения, которые, как он считает, имеют будущее:

«Нет будущего? Неважно, по какой причине — рога ты наставила ему, или просто разбежались — верни инвестиции».

Лена Миро уверена, что если закончились отношения, Наоми Кэмпбелл должна вернуть Владиславу Доронину и недвижимость, и денежный долг.
Ранее «Рамблер» писал о том, как Лена Миро высказалась о Семенович в мини.
Женский форум 7
Звёзды , Видео , Наоми Кэмпбелл , Лена Миро , Владислав Доронин
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