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Супермодель отказалась добровольно все отдавать бывшему возлюбленному. И предпринимателю больше ничего не оставалось, кроме как подать на нее в суд. Миро уверена, что Доронин все делает правильно:

«Когда мужчина в отношениях, он расценивает подарочки не как благотворительность, а как инвестиции в будущее семьи».

Блогер также отметила, что женщины, особенно в юном возрасте, считают подарки платой:

«Дала потрогать — получила сережки».

По ее мнению, одаривая возлюбленную, мужчина инвестирует в отношения, которые, как он считает, имеют будущее:

«Нет будущего? Неважно, по какой причине — рога ты наставила ему, или просто разбежались — верни инвестиции».

Лена Миро уверена, что если закончились отношения, Наоми Кэмпбелл должна вернуть Владиславу Доронину и недвижимость, и денежный долг.