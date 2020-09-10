Пугачеву заподозрили в очередной «перекройке» лица 

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Подписчики YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» в комментариях после очередного выпуска заподозрили Аллу Пугачеву , которая стала одной из приглашенных звезд, в очередной пластической операции.

На экране Алла Пугачева выглядела слишком молодо. И в итоге многие стали оставлять комментарии, что исполнительница вновь «перекроила» лицо:

«Омолодилась. Наверное, пластику сделала»; «Всем бы так выглядеть в ее возрасте».

Хотя ранее Примадонна отечественной эстрады заявляла, что врачи ей строго-настрого запретили ложиться под нож пластического хирурга.