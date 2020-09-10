Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова рассказала, как попала в психиатрическую клинику из-за депрессии. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» она заявила, что также страдала от навязчивой идеи о самоубийстве.

По словам Ахмедовой, ее депрессия была настолько сильной, что у нее не хватало энергии на какие-либо действия.

«Я не могла встать и почистить зубы неделями. Я не могла купить в магазине продукты, потому что не могла сделать выбор», — поделилась она.

Ахмедова отметила, что в таком состоянии у человека нет возможности совершить самоубийство, потому что «для этого нужно совершить физическое и душевное усилие», на которое он не способен. «Но самоубийство было навязчивой идеей», — вспомнила она. Также звезда ТНТ рассказала, что пошла на прием к психологу, которая в тот же день отправила ее в больницу к психиатру. В итоге ее положили в больницу, причем она попала в отделение для тех, кто пытался совершить суицид.

Позднее, пройдя курс лечения, Ахмедова обратила внимание на то, что в клинике не было ручек на окнах, вилок, ножей и прочих привычных предметов. «А, так вот почему», — поделилась она.

В интервью «А поговорить?» Ахмедова также рассказала о проявлениях биполярного и обсессивно-компульсивного расстройств, от которых она страдает.

В августе Ахмедова рассказала, что в прошлом столкнулась с сексуальным домогательством со стороны 50-летнего врача в больнице. Это случилось 12 лет назад, когда ей было 25 лет. Она вспомнила, что заведующим отделением «наклонился и попытался поцеловать» ее. Ахмедова пояснила, что сразу вскочила, собрала вещи и ушла из больницы.