Утяшева рассказала о состоянии Харламова после развода

«На днем рождения он у меня был свободный и такой легкий. То, что Харламов не страдает, — это было сильно видно», — отметила Утяшева.

Она выразила уверенность в том, что расставание произошло без страданий и для Асмус, и для Харламова.

Ведущая при этом отказалась комментировать информацию о сути развода и возможной новой возлюбленной артиста. Утяшева подчеркнула, что Харламов — «самый завидный жених» и призвала особ противоположного пола активизироваться.

Ранее Утяшева подшутила над Харламовым. Она опубликовала черно-белый кадр с празднования, на котором комик запечатлен в объятиях Павла Воли. Судя по фото, коллеги по Comedy Club танцевали медленный танец.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.