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Жена Павла Воли рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Утяшева рассказала о состоянии Харламова после развода
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что в настоящее время резидент Comedy Club Гарик Харламов не испытывает какого-либо дискомфорта из-за развода с актрисой Кристиной Асмус. О его текущем состоянии жена российского комика Павла Воли сообщила в интервью, доступном на YouTube.

«На днем рождения он у меня был свободный и такой легкий. То, что Харламов не страдает, — это было сильно видно», — отметила Утяшева.

Она выразила уверенность в том, что расставание произошло без страданий и для Асмус, и для Харламова.
Ведущая при этом отказалась комментировать информацию о сути развода и возможной новой возлюбленной артиста. Утяшева подчеркнула, что Харламов — «самый завидный жених» и призвала особ противоположного пола активизироваться.
Ранее Утяшева подшутила над Харламовым. Она опубликовала черно-белый кадр с празднования, на котором комик запечатлен в объятиях Павла Воли. Судя по фото, коллеги по Comedy Club танцевали медленный танец.
Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Ляйсан Утяшева
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