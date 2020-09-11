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В театре рассказали о переменах во внешности Заворотнюк 

WomanHit.ru и ещё 3 7 часов назад
В театре рассказали, как изменилась Заворотнюк
Фото: Instagram
По словам экс-коллег, актриса стыдится своего нынешнего вида.
За все время болезни Анастасии Заворотнюк в Интернете не было опубликовано ни одной фотографии теледивы. Семья тщательно оберегает артистку от представителей СМИ. Родные также долгое время не общались с журналистами о тяжком недуге актрисы, что породило огромное количество слухов.
В недавней беседе с KP.RU театральный продюсер Валерий Сергеев отметил, что у Анастасии изменился цвет кожи и даже взгляд. Курсы химиотерапии не прошли бесследно и для волос знаменитости.
По словам бывшего реквизитора МХТ имени Чехова Светланы Веселовой, звезда ситкома «Моя прекрасная няня» сегодня стыдится своего внешнего вида и не хочет появляться на публике.
«К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность. У Насти не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал», — рассказала она.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Валерий Сергеев , Комсомольская правда
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