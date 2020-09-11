В театре рассказали, как изменилась Заворотнюк

По словам экс-коллег, актриса стыдится своего нынешнего вида.

За все время болезни Анастасии Заворотнюк в Интернете не было опубликовано ни одной фотографии теледивы. Семья тщательно оберегает артистку от представителей СМИ. Родные также долгое время не общались с журналистами о тяжком недуге актрисы, что породило огромное количество слухов.

В недавней беседе с KP.RU театральный продюсер Валерий Сергеев отметил, что у Анастасии изменился цвет кожи и даже взгляд. Курсы химиотерапии не прошли бесследно и для волос знаменитости.

По словам бывшего реквизитора МХТ имени Чехова Светланы Веселовой, звезда ситкома «Моя прекрасная няня» сегодня стыдится своего внешнего вида и не хочет появляться на публике.

«К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность. У Насти не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал», — рассказала она.