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Жена Павла Воли рассказала о состоянии Харламова после развода с Асмус 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Утяшева рассказала о состоянии Харламова
Фото: РИА Новости
Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, что резидент Comedy Club Гарик Харламов не испытывает какого-либо дискомфорта после развода с актрисой Кристиной Асмус. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-шоу.
Утяшева поделилась, что на праздновании ее дня рождения было видно, что Харламов не страдает:

«На дне рождения он у меня был свободный и такой легкий».

При этом телеведущая отказалась комментировать причину развода шоумена и актрисы. Однако она подчеркнула, что Харламов — «самый завидный жених».
Напомним, что Харламов и Асмус объявили о разводе в своих социальных сетях 22 июня.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Гном Гномыч ходит в школу под охраной армии и КГБ.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Ляйсан Утяшева
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