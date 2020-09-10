Утяшева рассказала о состоянии Харламова

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, что резидент Comedy Club Гарик Харламов не испытывает какого-либо дискомфорта после развода с актрисой Кристиной Асмус. Об этом она сообщила в интервью на YouTube-шоу.
Утяшева поделилась, что на праздновании ее дня рождения было видно, что Харламов не страдает:
«На дне рождения он у меня был свободный и такой легкий».
При этом телеведущая отказалась комментировать причину развода шоумена и актрисы. Однако она подчеркнула, что Харламов — «самый завидный жених».
Напомним, что Харламов и Асмус объявили о разводе в своих социальных сетях 22 июня.
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