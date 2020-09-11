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«Чего только я не прочла»: Костенко ответила хейтерам на критику своего дебюта на ТВ 

WMJ.ru и ещё 2 1 час назад
Костенко ответила на критику своего дебюта на ТВ
Фото: WMJ.ru
26-летняя модель Анастасия Костенко недавно стала ведущей хоккейной передачи «Ак Барс Шоу».
После жесткой критики ее дебюта в Сети Анастасии пришлось выступить в Instagram с ответным заявлением. В ответе хейтерам Костенко напомнила, что она не хоккейный эксперт, не спортивный комментатор, а именно ведущая шоу.
По словам Костенко, больше всего критики она получила за ответ на вопрос об отличиях хоккея от футбола. Девушку затравили за то, что она считает хоккей менее опасным видом спорта. Также над ней смеялись из-за невнятной речи и упоминаний мужа — футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова.

"Мне все равно на тех, кто проезжается по моей внешности (я никогда не комплексовала), речи (все исправимо и давно в процессе), но я никогда не пойму буллинг к любому человеку, который ничего плохого не делает и никому не вредит. В каких только сториз меня не отмечают и чего только я не прочла",

— написала Костенко, попросив пишущих ей негативные комментарии женщин оставаться женщинами и в случае внутренних проблем обращаться к специалистам.

«Хоккей, футбол, баскетбол, теннис, борьба и другие виды спорта — все заслуживают уважения и гордости», — пишет Костенко, подчеркивая, что очень гордится работать в шоу.

Кроме того, Костенко рассказала, что у нее спортивная семья — среди ее родственников есть две гимнастки и два каратиста.
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