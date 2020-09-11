Рудова взбудоражила Сеть снимком в черной коже

Поклонники Лары Крофт (и Анджелины Джоли в частности) испытали настоящий восторг, увидев новый образ знаменитой актрисы Натальи Рудовой. Звезда российских телесериалов появилась на модном показе в обольстительном черном кожаном ансамбле.

Длинноногая блондинка Наталья Рудова посетила показ новой коллекции российского дизайнера Анастасии Задориной. Для светского мероприятия актриса выбрала довольно провокационный образ в стиле начала нулевых.

@rudovanata

На актрисе красовалось откровенное кожаное мини-платье черного цвета, напомнившее поклонникам приключенческих кинолент об экранизации компьютерной игры с главной красавицей Голливуда Анджелиной Джоли в главной роли. Речь, конечно, о Ларе Крофт.

Впрочем, не уступает «горячий» наряд Рудовой по градусу сексуальности и другой героини бывшей жены Брэда Питта — миссис Смит. Кожаное мини Наталья дополнила лакированными ботфортами с ремешками и без каблука. Сверху, правда, актриса накинула черное пальто, но это лишь добавило ей еще больше соблазнительности.

Поклонники Рудовой в социальных сетях пришли в настоящий восторг от выбора Натальи, сообщив, что она может теперь смело зваться российской Джоли, которая выглядит, по их мнению, еще и лучше оригинала.