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Наша Джоли! Наталья Рудова опубликовала горячее фото в черном кожаном наряде 

Eva.ru и ещё 1 13 часов назад
Рудова взбудоражила Сеть снимком в черной коже
Фото: @rudovanata
Поклонники Лары Крофт (и Анджелины Джоли в частности) испытали настоящий восторг, увидев новый образ знаменитой актрисы Натальи Рудовой. Звезда российских телесериалов появилась на модном показе в обольстительном черном кожаном ансамбле.
Длинноногая блондинка Наталья Рудова посетила показ новой коллекции российского дизайнера Анастасии Задориной. Для светского мероприятия актриса выбрала довольно провокационный образ в стиле начала нулевых.
@rudovanata
На актрисе красовалось откровенное кожаное мини-платье черного цвета, напомнившее поклонникам приключенческих кинолент об экранизации компьютерной игры с главной красавицей Голливуда Анджелиной Джоли в главной роли. Речь, конечно, о Ларе Крофт.
Впрочем, не уступает «горячий» наряд Рудовой по градусу сексуальности и другой героини бывшей жены Брэда Питта — миссис Смит. Кожаное мини Наталья дополнила лакированными ботфортами с ремешками и без каблука. Сверху, правда, актриса накинула черное пальто, но это лишь добавило ей еще больше соблазнительности.
Поклонники Рудовой в социальных сетях пришли в настоящий восторг от выбора Натальи, сообщив, что она может теперь смело зваться российской Джоли, которая выглядит, по их мнению, еще и лучше оригинала.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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