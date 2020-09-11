В Сети продают вещи Лолиты

Не успела Лолита оправиться от расставания с мужем-спортсменом Дмитрием Ивановым , как снова оказалась в центре скандала. На известном сайте бесплатных объявлений появились сообщения о продаже личных вещей Милявской. Впрочем, Лолита уверяет: к ним она никакого отношения не имеет. Это в очередной раз пытаются заработать аферисты.

Увидев объявления о продаже вещей Лолиты, ее фанаты совсем не удивились. Во время пандемии среди звезд стало модным торговать своими нарядами. Тон задал Филипп Киркоров , который стал активно распродавать свой гардероб. На сайте бесплатных объявлений выставлены и пуанты Анастасии Волочковой, которые она в свое время подарила своей преданной поклоннице. Теперь там же разместили объявление о продаже вещей Лолиты. Особым вниманием пользуется ее шапка. За нее просят почти пятнадцать тысяч рублей.

«Шапка от Лолиты Милявской, фанаты это для вас, — говорится в объявлении. — Огромная просьба не занимать мое и ваше время на пустые встречи, чтобы просто посмотреть. И доказывать тоже ничего не собираюсь. Верите, значит, купите, нет — даже не пишите и не звоните. Была в гостях, зафоткалась, и благополучно оставила. Фото есть в Инстаграм и по Первому каналу отдельная программа с Андреем Малаховым, где данная шапка фигурирует».

На уступки продавец не идет. Говорит, что никаких скидок на шапку не делает. Зато обещает бесплатно доставить товар по Москве при стопроцентной оплате. Впрочем, Лолита уверяет: продавец шапки — обыкновенный мошенник. Милявская заявила, что выставленный на сайте головной убор ей не принадлежит.

— Это не моя шапка, — заявляет Лолита. — Моя, в целости и сохранности, хранится дома. Я не выбрасываю такие вещи. Потому что это — реквизит. Она может мне пригодиться в дальнейшем для каких-то съемок. Я покупала ее где-то по приколу. Мне она понравилась. Поэтому и оставила.

Лолита считает, что мошенники нашли где-то похожую шапку и решили заработать. Поэтому она призывает не вестись на такие объявления.