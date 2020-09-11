Козловского застали с Акиньшиной в кино

При этом они делали все возможное, чтобы не быть узнанными. Как выяснилось, звезды пришли в кинотеатр «Октябрь» через боковой вход. Данила был в маске. Перед входом в зал закрыла лицо и Акиньшина. Она не хотела, чтобы другие зрители ее узнали. Впрочем, ей это не очень удалось. Некоторые звезды все-таки признали.

«Оба держались в стороне и поспешили покинуть зал до окончания фильма, чтобы избежать встреч с остальными зрителями».