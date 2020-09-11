Звезды, пережившие сексуальные домогательства

«Мне кажется, что я взрослых мужиков шарахаюсь, потому что в моем детстве была неприятная история. Мне было 14 лет. В один из летних дней я поехала печатать фотографии, стояла на остановке, ждала автобус. Ко мне подошел мужчина. Выглядел приятно, стройный, в костюме, воспитанный. Предложил меня подвезти, я согласилась. В какой-то момент я поняла, что мы едем в какое-то другое место. Было очень страшно, я молчала всю дорогу. Я понимала, что нужно вести себя тихо и делать всt, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Вдруг он захотел бы меня расчленить. Это были 1990-е, город Тюмень. Он взял меня за руку, мы поднялись в квартиру. Он сказал, что сделает мне то, о чем мечтают все женщины. Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом, а потом лишил девственности. Я даже не помню, было ли мне больно, потому что было страшно. Я лежала и думала: "Только не убей меня, я должна вернуться домой". Я боялась самого страшного. Слава Богу, ничего не произошло. Он оделся и отвез меня на то же место, откуда забрал», — рассказала в интервью каналу Premier Алена Водонаева.