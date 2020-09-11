Звезды, пережившие сексуальные домогательства

«Я не особо вдавалась в подробности: зачем он приходит, чем они там занимаются за закрытой дверью. Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги. А между тем он все основательнее прописывался в нашей квартире. Однажды, отругав меня за какой-то проступок, снял ремень, задрал мне юбку и начал пороть. Я не знала, как реагировать: меня никто никогда не бил», — поделилась воспоминаниями Анна Седокова в своей книге «Я сильная. Я справлюсь».
Нюша
«Мы приехали с папой в офис к известному тогда продюсеру. Он попросил оставить нас наедине — хотел посмотреть, как я буду вести себя без взрослых. Сначала мы просто разговаривали, а после он попросил раздеться. Он попросил догола, снять кофточку и нижнее белье. Мне он сказал: "Представь, что я доктор". Я была очень растеряна, и подумала, что так надо. Он до меня не дотрагивался, только смотрел, но мне было очень неприятно. Я долго никому об этом не рассказывала, а потом призналась во всем папе. Он был в шоке. Для меня это стало большим психологическим потрясением, с которым я боролась много лет. К счастью, уже справилась», — рассказала Нюша.
«Мне кажется, что я взрослых мужиков шарахаюсь, потому что в моем детстве была неприятная история. Мне было 14 лет. В один из летних дней я поехала печатать фотографии, стояла на остановке, ждала автобус. Ко мне подошел мужчина. Выглядел приятно, стройный, в костюме, воспитанный. Предложил меня подвезти, я согласилась. В какой-то момент я поняла, что мы едем в какое-то другое место. Было очень страшно, я молчала всю дорогу. Я понимала, что нужно вести себя тихо и делать всt, что он скажет, чтобы вернуться домой живой. Вдруг он захотел бы меня расчленить. Это были 1990-е, город Тюмень. Он взял меня за руку, мы поднялись в квартиру. Он сказал, что сделает мне то, о чем мечтают все женщины. Он меня раздел, занялся со мной оральным сексом, а потом лишил девственности. Я даже не помню, было ли мне больно, потому что было страшно. Я лежала и думала: "Только не убей меня, я должна вернуться домой". Я боялась самого страшного. Слава Богу, ничего не произошло. Он оделся и отвез меня на то же место, откуда забрал», — рассказала в интервью каналу Premier Алена Водонаева.
«В более-менее осознанном возрасте ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Я спал ночью. Для меня это было шоком. И я никому не сказал, только позвонил маме, переселился. Это было на съемках детского фильма. Не помню, сколько лет мне было, но даже если бы я был совершеннолетним, меня в тот момент никто не спрашивал, хочу я этого или нет. Были всякие страхи, что это как-то не по-пацански, что я лох, что ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации, что обо мне подумают. Когда я позволяю себе подумать на тему, что я жертва, сразу возникает множество опасений: не впасть бы в это состояние жертвы совсем, не манипулировать этим… Мне кажется, любой страх растворяется на свету. Страхи — как вампиры. Не могу сказать, что тебе сразу станет легко, когда расскажешь о них, но они точно боятся света», — рассказал Ефремов в интервью платформе Start.
Стас Костюшкин признался, что в детстве, когда ему было всего восемь лет, он пережил попытку сексуального насилия. Тогда он и его друзья стали жертвами преступника, которого в итоге так и не наказали. «Думаю, тот случай сыграл свою роль в том, что я как мужчина люблю только женщин… Прошу прощения у моих друзей и поклонников нетрадиционной ориентации, но нет, это не мое. У меня был один знакомый, очень популярный человек, который как-то приехал ко мне домой и… признался мне в любви. Я ответил, что нормально отношусь ко всему, но если нет сисек, для меня тема закрыта. Я фанат женской груди!», — рассказал Костюшкин в интервью каналу Super.