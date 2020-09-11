Козловского опять «застукали» с Акиньшиной 

Актера Данилу Козловского и его коллегу Оксана Акиньшину, которых итак подозревали в романе, "застукали" в московском кинотеатре "Октябрь".
Оказалось, звезды зашли в кинотеатр вместе через боковой вход. На Козловском была маска, а Акиньшина надела ее перед тем, как войти в зал.
«Оба держались в стороне и поспешили покинуть зал до окончания фильма, чтобы избежать встреч с остальными зрителями», — рассказал СМИ зритель из кинотеатра.
При этом многие считают, что таким образом звезды пиарят свой новый совместный проект "Чернобыль: Бездна".
Ранее "Рамблер" рассказывал с чего начались слухи о романе артистов.