Козловского опять «застукали» с Акиньшиной 

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Актера Данилу Козловского и его коллегу Оксана Акиньшину, которых итак подозревали в романе, "застукали" в московском кинотеатре "Октябрь".

Оказалось, звезды зашли в кинотеатр вместе через боковой вход. На Козловском была маска, а Акиньшина надела ее перед тем, как войти в зал.

«Оба держались в стороне и поспешили покинуть зал до окончания фильма, чтобы избежать встреч с остальными зрителями», — рассказал СМИ зритель из кинотеатра.

При этом многие считают, что таким образом звезды пиарят свой новый совместный проект "Чернобыль: Бездна".