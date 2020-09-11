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«Как малолетка»: Успенская рассорила подписчиков фото в мини 

Passion.ru 1 час назад
«Ну стара уже, а все ляхи напоказ»
Фото: Passion.ru
Одна часть фолловеров королевы душевной песни набросилась на нее с критикой, другая встала грудью на защиту любимой артистки.
Любовь Успенская рассказала поклонникам, что ее очередной концерт прошел с аншлагом.

«Ни одного билета не осталось. Вот это любовь», — написала она Instagram, сопроводив публикацию фотографиями, где позирует в сверкающем мини-костюме, в крупных украшениях и со стильной укладкой.

Снимки вызвали неоднозначную реакцию у поклонников, к которой, впрочем, артистке не привыкать. Одна обвинили 66-летнюю Успенскую в том, что она одевается и ведет себя неподобающе возрасту, другие осыпали комплиментами. Одним словом, подписчики рассорились в комментариях.
@uspenskayalubov_official

«Песни хороши, но ведет себя как малолетка», «Ах, какая женщина, мне б такую», «Люба-Любонька», «На себя не похожа, кукла», «Мой кумир», «А кто-то комменты удаляет, похоже…», «Любонька всем нос утерла. Давятся слюной от зависти. Молодец. Красивая, секси!», «Ну стара уже, а все ляхи напоказ», — посыпались противоречивые комментарии.

Любовь Успенская старается не реагировать на критику и нападки в свой адрес. Она признавалась ранее, что ей в себе все нравится, а публика на концертах встречает ее с восторгом.

«Значит, я им нравлюсь!», — гордо заявляла она.

А как вы думаете: стоит ли женщине зрелого возраста подбирать стиль под свои годы или можно экспериментировать? Напишите в комментариях.
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Звёзды , Любовь Успенская
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