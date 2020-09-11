Чиграков вспомнил, как оставил жену с сыном на руках

Музыкант Сергей Чиграков в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой жене Марине. Она по профессии учительница русского языка и литературы. От этого брака в 1986 году у пары родился сын Михаил, но союз супругов просуществовал недолго. Чиграков оставил первую семью. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

«Мне было всего 19 лет, когда мы с Мариной расписались. Я, можно сказать, был вынужден на ней жениться. Мне было некогда заниматься ребенком после его рождения. Я был весь в музыке».

Как отметил певец, в какой-то момент в его жизни появилась Ольга. Она впоследствии стала его второй женой и подарила ему дочь Дарью.

«Меня никто не уводил из семьи. Это была моя инициатива — сойтись с другой. Ольга, моя вторая жена, прекрасный человек. У меня сегодня прекрасные отношения и с первой, и со второй женой. Примерно в то время пошла волна рок-фестивалей по нашей стране. Ольга стала ездить на мои концерты. Так мы и стали жить вместе. Я одно время с сыном от первого брака не общался. Лет десять, наверное. Марина этого не хотела. А потом с Маринкой мы стали взрослее. Все устаканилось», — сказал певец.

Сергей Чиграков, которого все знают, как Чиж, один из самых известных российских рок-музыкантов. Композиции в его исполнении «О любви», «Фантом», «Вечная молодость» давно стали народными хитами, которые поют в каждом дворе.