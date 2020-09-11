Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе 

Смотрите видео и узнайте, как сейчас живёт экс-супруга композитора и продюсера Константина Меладзе. Брак Константина и Яны Сумм многие годы считался образцовым. Пара поженилась, когда Яне было всего 18, в семье появилось трое малышей. Но в 2013 году общественность потрясла скандальная новость: Меладзе ушёл от жены после 19 лет совместной жизни к певице Вере Брежневой. Для самой Яны это предательство оказалось неожиданностью, но она нашла в себе силы строить жизнь дальше.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Пугачёву заподозрили в очередной «перекройке» лица.