Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как сейчас живёт экс-супруга композитора и продюсера Константина Меладзе. Брак Константина и Яны Сумм многие годы считался образцовым. Пара поженилась, когда Яне было всего 18, в семье появилось трое малышей. Но в 2013 году общественность потрясла скандальная новость: Меладзе ушёл от жены после 19 лет совместной жизни к певице Вере Брежневой. Для самой Яны это предательство оказалось неожиданностью, но она нашла в себе силы строить жизнь дальше.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Пугачёву заподозрили в очередной «перекройке» лица.
Звёзды , Видео , Любовь , Константин Меладзе , Вера Брежнева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Откуда на свете берутся такие дуры?»
«Откуда на свете берутся такие дуры?»
Врач развеяла популярные мифы о пищевой фольге
Врач развеяла популярные мифы о пищевой фольге
Козловского опять застукали с Акиньшиной
Козловского опять застукали с Акиньшиной
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Овощи и фрукты, которые нельзя класть в соковыжималку
02:49
Овощи и фрукты, которые нельзя класть в соковыжималку
Еда Дом и сад
Как грибы становятся радиоактивными
20:00
Как грибы становятся радиоактивными
Еда Здоровье
Названы признаки фобий, возникающих у детей
03:09
Названы признаки фобий, возникающих у детей
Дети Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение