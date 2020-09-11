"Недавно на ДР общей подруги ко мне подошла одна девчонка. Красивая, известная в инстаграме, хорошенькая невозможно. Обняла и говорит нежным голосочком застенчиво: "Прости, я тут шампусика выпила, вот смелости набралась подойти сказать, как я сильно восхищаюсь тобой и твоим творчеством. Так сильно люблю тебя, что даже не поехала в сауну к Владу, когда он написывал".
"Пьяная девка из Эскортограма не поехала в сауну к бывшему мужу Ритки, потому что сильно восхищается Риткой.
Ну, ок. Это действительно достижение!…
Баба, чей муж передрал почти всех подружек своей туповатой жены, вдруг заявляет, что ей до сих пор очень стыдно.
Не за себя. За мужа…", — написала Миро.
"Какая редкая мерзость — два года эксплуатировать тему развода, когда жила с мужем, который зовёт эскортниц в сауну.
Что в башке у этой бабы — навоз?
Ритка до сих пор не может отпустить ситуацию. Така люпофь была, а он — в сауну девок звал…", — заключила Миро.