В отношениях бывших супругов-артистов Влада Соколовского Риты Дакоты снова пробежал холодок. Дело было в том, что Рита рассказала на своей странице в Instagram о том, что одна из ее поклонниц отказалась ехать в сауну к Соколовскому просто потому, что сильно восхищается ее творчеством:

"Недавно на ДР общей подруги ко мне подошла одна девчонка. Красивая, известная в инстаграме, хорошенькая невозможно. Обняла и говорит нежным голосочком застенчиво: "Прости, я тут шампусика выпила, вот смелости набралась подойти сказать, как я сильно восхищаюсь тобой и твоим творчеством. Так сильно люблю тебя, что даже не поехала в сауну к Владу, когда он написывал".

Влад после этого отписался от матери своего ребенка, а поклонники стали громко обсуждать это.

"Пьяная девка из Эскортограма не поехала в сауну к бывшему мужу Ритки, потому что сильно восхищается Риткой.

Ну, ок. Это действительно достижение!…

Баба, чей муж передрал почти всех подружек своей туповатой жены, вдруг заявляет, что ей до сих пор очень стыдно.

Не за себя. За мужа…", — написала Миро.

По ее мнению, выносить подобные ситуацию на публику мерзко.

"Какая редкая мерзость — два года эксплуатировать тему развода, когда жила с мужем, который зовёт эскортниц в сауну.

Что в башке у этой бабы — навоз?