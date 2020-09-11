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«Жила с мужем, который зовет эскортниц в сауну»: в Сети разнесли Дакоту и Соколовского 

Диана Товсепова 1 час назад
В отношениях бывших супругов-артистов Влада Соколовского и Риты Дакоты снова пробежал холодок. Дело было в том, что Рита рассказала на своей странице в Instagram о том, что одна из ее поклонниц отказалась ехать в сауну к Соколовскому просто потому, что сильно восхищается ее творчеством:

"Недавно на ДР общей подруги ко мне подошла одна девчонка. Красивая, известная в инстаграме, хорошенькая невозможно. Обняла и говорит нежным голосочком застенчиво: "Прости, я тут шампусика выпила, вот смелости набралась подойти сказать, как я сильно восхищаюсь тобой и твоим творчеством. Так сильно люблю тебя, что даже не поехала в сауну к Владу, когда он написывал".

Влад после этого отписался от матери своего ребенка, а поклонники стали громко обсуждать это.
Ситуацию резко прокомментировала скандальный блогер Лена Миро.

"Пьяная девка из Эскортограма не поехала в сауну к бывшему мужу Ритки, потому что сильно восхищается Риткой.

Ну, ок. Это действительно достижение!…

Баба, чей муж передрал почти всех подружек своей туповатой жены, вдруг заявляет, что ей до сих пор очень стыдно.

Не за себя. За мужа…", — написала Миро.

По ее мнению, выносить подобные ситуацию на публику мерзко.

"Какая редкая мерзость — два года эксплуатировать тему развода, когда жила с мужем, который зовёт эскортниц в сауну.

Что в башке у этой бабы — навоз?

Ритка до сих пор не может отпустить ситуацию. Така люпофь была, а он — в сауну девок звал…", — заключила Миро.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Дакота попала в больницу с коронавирусом.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Влад Соколовский , Рита Дакота , Лена Миро
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