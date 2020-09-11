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«Я тебя кастрирую!»: жених Азизы накинулся на ее друга при ошалевшей Бородиной 

ИД «Собеседник» 48 минут назад
«Я тебя кастрирую!»
Фото: Instagram
Нешуточные страсти продолжают кипеть перед грядущей свадьбой певицы Азизы со стоматологом Давидом Григоряном. Возлюбленный певицы, которого уличили во флирте с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой, неожиданно сцепился с другом звезды — телевизионным экспертом, журналистом Денисом Сорокиным. Скандальный эпизод произошел в студии программы «Бородина против Бузовой». Посмотрев видеозапись флирта Давида и Яны, Денис не смог сдержать своих эмоций. И принялся яростно заступаться за звездную приятельницу.
— Когда это увидит Азиза, она его просто кастрирует! — заявил Денис в студии шоу.
Давиду Григоряну критика со стороны друга певицы явно не понравилась. И он даже стал угрожать Сорокину при участниках проекта и ведущих: Ксении Бородиной и Владе Кадони.
— Я тебя кастрирую! — прошипел Григорян.
К счастью, до потасовки дело не дошло. Но сам Денис до сих пор пребывает в ужасе от происходящего.

— Я надеюсь, что Азиза все-таки не изменит своего решения и не пойдет в ЗАГС с Давидом, — говорит Сорокин. — Она в данный момент настроена решительно. Даже слышать о нем ничего не хочет.

Я знаю, что Давид — первоклассный специалист, но в мужья Азизе он не подходит. Все-таки нашей легендарной диве нужен мужчина, который не будет позволять себе таких вольностей, как флирт с молоденькими девахами.
Азиза переживает, конечно. Но старается уйти в работу, — отмечает Сорокин. — Открыла свою студию по вокалу, будет учить людей петь. Она так и сказала: «Многое пережила, и это переживу! На Давиде жизнь не заканчивается!»
Я считаю, что главная любовь Азизы — это питерский бизнесмен Александр Бродолин! Вот он действительно ее любил и, думаю, до сих пор любит. А как трогательно было наблюдать за их отношениями! Мне кажется, что их история еще не закончена. Все-таки такая большая любовь, которая была у них с Александром, так просто не заканчивается.
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Звёзды , Давид Григорян , Ксения Бородина
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