Костенко ответила глумившимся над ней зрителям

Фото: @kostenko.94 @kostenko.94

В Сети жестко раскритиковали ее дебют на экране, и Костенко пришлось выступить в своем Instagram с ответным заявлением. Девушка напомнила, что она не спортивный эксперт, а ведущая.

По словам Анастасии, больше всего критики она получила за то, что она считает хоккей менее опасным видом спорта. Также над ней глумились из-за дикции и частых упоминаний мужа — футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова.

"Мне все равно на тех, кто проезжается по моей внешности (я никогда не комплексовала), речи (все исправимо и давно в процессе), но я никогда не пойму буллинг к любому человеку, который ничего плохого не делает и никому не вредит. В каких только сториз меня не отмечают и чего только я не прочла", — написала Костенко.

Кроме того, девушка рассказала, что у нее спортивная семья, где есть две гимнастки и два каратиста.