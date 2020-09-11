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Костенко ответила глумившимся над ней зрителям

Диана Товсепова
3 часа назад
26-летняя модель Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, стала ведущей хоккейной передачи «Ак Барс Шоу».
Костенко ответила глумившимся над ней зрителям
Фото: @kostenko.94@kostenko.94
В Сети жестко раскритиковали ее дебют на экране, и Костенко пришлось выступить в своем Instagram с ответным заявлением. Девушка напомнила, что она не спортивный эксперт, а ведущая.
По словам Анастасии, больше всего критики она получила за то, что она считает хоккей менее опасным видом спорта. Также над ней глумились из-за дикции и частых упоминаний мужа — футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова.
"Мне все равно на тех, кто проезжается по моей внешности (я никогда не комплексовала), речи (все исправимо и давно в процессе), но я никогда не пойму буллинг к любому человеку, который ничего плохого не делает и никому не вредит. В каких только сториз меня не отмечают и чего только я не прочла", — написала Костенко.
Кроме того, девушка рассказала, что у нее спортивная семья, где есть две гимнастки и два каратиста.
"Хоккей, футбол, баскетбол, теннис, борьба и другие виды спорта — все заслуживают уважения и гордости", — объясняет Костенко.
Звёзды,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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