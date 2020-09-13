Тимати оставил Решетовой элитную недвижимость

После расставания рэпер позволил бывшей избраннице остаться в роскошных апартаментах, пишет «Комсомольская правда». Они расположены в одной из высоток возле метро «Шаболовская». Квартира находится на трех последних этажах и имеет отдельный выход на крышу, где оборудована отдельная веранда. По слухам, Тимати оформил роскошное жилье на своего сына.

На алименты Решетовой рассчитывать не приходится, ведь брак не был официально заключен. Но рэпер готов содержать мать своего второго ребенка так же, как и родившую ему дочь Алену Шишкову. Сама же Анастасия осталась собственницей салона красоты, интернет-магазина и бренда одежды. К этому можно добавить доход от рекламы в соцсетях, который оценивается в 100 тыс. руб. за один пост.