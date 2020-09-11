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Накрашенные ногти Юрия Дудя вызвали споры в Сети 

Lenta.ru и ещё 1 49 минут назад
Накрашенные ногти Юрия Дудя вызвали споры в Сети
Фото: @yurydud
Российский журналист и блогер Юрий Дудь опубликовал фотографию своих накрашенных ногтей в соцсетях и удивил поклонников. Снимок появился в его Instagram-аккаунте.
На размещенном кадре журналист показывает на камеру маникюр, основу которого составляет бесцветное покрытие. При этом на каждый ноготь черным цветом нанесена буква. В результате из букв складывается фраза punk rock.

«Уже две недели гоняю вот так. Ощущения — кайф!» — подписал Дудь пост.

Снимок вызвал споры в сети: некоторые пользователи принялись критиковать знаменитость. «Ну ты-то куда», «Был пацан и нет пацана», «Скоро губы качать пойдешь», «Дизлайк, отписка», «Зашквар, Юрец», — писали они.
Другие подписчики выступили в защиту блогера и похвалили его за смелость. «Маникюр с покрытием и дизайном могут делать люди обоих полов. Очень классно смотрится!», «Восхищаюсь твоей смелостью!», «Просто огонь!», «Как же круто, что человек не зациклен на глупых стереотипах о том, что маникюр только для девушек», «Браво!» — высказывались фанаты.
В мае накрашенные ногти Егора Крида смутили поклонников. Музыкант продемонстрировал подписчикам новый маникюр. На каждый его ноготь были нанесены разные рисунки: смайлики, языки пламени, сердце, контуры женской фигуры.
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