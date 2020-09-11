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Дочь Кинчева подтвердила расставание с Янковским: «Это обоюдное решение» 

WMJ.ru и ещё 5 1 час назад
Дочь Кинчева подтвердила расставание с Янковским
Фото: WMJ.ru
Вера Панфилова призналась, что счастлива и без бывшего жениха, с которым была помолвлена, но так и не сыграла свадьбу.
Дочь рокера Константина Кинчева актриса Вера Панфилова подтвердила, что она и ее возлюбленный Иван Янковский больше не вместе. Их роман продолжался около 8 лет, в 2017 году состоялась помолвка, но продолжения в виде свадьбы так и не последовало. Парочка перестала делиться совместными фото, а теперь возникли слухи о романе Ивана со звездой сериала «Отель Элеон» Дианой Пожарской.

"Последние дни в раю",

— так подписал этот снимок с Верой Панфиловой Иван Янковский два года назад. Теперь, судя по откровениям девушки, об их долгом романе напоминают только подобные фото.

"Если я счастлива без, то зачем мне быть с… Это обоюдное решение, и все слава Богу",

— подтверждает расставание с Иваном Вера в комментарии изданию StarHit. Последний раз пара вместе выходила в свет на вручении премии «Золотой Орел».
Тем временем звезда фильмов «Текст» и «Союз спасения» Иван Янковский вовсю флиртует с замужней Дианой Пожарской в соцсетях. Актеры постоянно обмениваются комментариями с эмодзи в виде сердечек. Янковский даже предпринял попытку выложить совместное фото с Дианой, но скоро удалил из-за негативных комментариев.
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