Солистка «Винтажа» рассказала о попытке изнасилования

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала о пристрастии к алкоголю и попытке изнасилования однокурсницей. Об этом певица поделилась в беседе с Вячеславом Манучаровым в его шоу на YouTube-канале.

Артистка рассказала о попытке однокурсницы ее изнасиловать. Инцидент произошел во время учебы Плетневой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

«Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу», — заявила 43-летняя певица.

Также она рассказала Манучарову о том, что регулярно употребляла алкоголь. В ответ на вопрос ведущего, как ей удается избегать усталости, Плетнева раскрыла один из своих секретов. «Я подбухиваю», — пояснила певица. По словам артистки, спиртное позволяет ей в любой ситуации чувствовать себя в заводном расположении духа.

Плетнева отметила, что не смогла бы посещать различные премии и церемонии без употребления алкогольных напитков. Однако об алкогольной зависимости, по мнению артистки, речи быть не может, поскольку она всегда понимала, сколько нужно выпить, чтобы быть веселой, а когда следует остановиться.

Ранее стало известно, что у Плетневой обнаружили диссоциативное расстройство идентичности.