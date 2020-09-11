Звезды, которые страдают от психических расстройств 

Говорят, что все творческие люди со странностями. Но никто не говорил, что это связано с психическими расстройствами.
Не бывает полностью здоровых людей. У каждого имеется какое-либо психическое заболевание, о котором мы можем даже не догадываться. Всё чаще, звёзды начали рассказывать о своих психических расстройствах. Некоторые и правда шокируют.
Большинство знаменитостей имеют такое заболевание, как биполярное расстройство. Например, Селена Гомес недавно рассказала, что ей было очень трудно жить, когда она не знала о своём диагнозе. Помимо этого, у неё часто случаются панические атаки. Также летом Канье Уэст удивил публику своими выходками. Позже оказалось, что он страдает биполярным расстройством. Помимо этого, Холзи и Деми Ловато тоже мучаются от данного недуга.
Кстати, Джиган намекал своим поклонникам, что ему поставили диагноз биполярное расстройство.
Юмористка Юлия Ахмедова на днях призналась, что боится заводить семью и рожать детей из-за явно выраженного недуга. Также Дана Борисова борется с биполярным расстройством.
Однако, биполярное расстройство это не единственное от чего страдают звезды. Как бы странно это не звучало, но у Адель боязнь сцены. Каждый раз, перед выступлением она сильно переживала. Актриса Аманда Сейфрид тоже не понаслышке знает о таком недуге. Именно поэтому она не играет в театрах, а исключительно снимается в кино. Помимо этого, она еще и от панических атак страдает. Барбара Стрейзанд как и предыдущие девушки испытывает ужасный стресс перед выходом на сцену.
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Множество звёзд еще жалуются на частые приступы панических атак. Например, такие как Рита Ора и Майли Сайрус, Дженнифер Лопес, а также, Ксения Бородина, Анфиса Чехова и многие другие.
Дэвид Бекхэм страдает атаксиофобией. То есть, он складывает футболки по цветам. А главное, чтобы они были в определенной последовательности. Помимо этого, у него дома 3 холодильника: для продуктов, овощей и напитков. И там должно быть исключительно четное количество продуктов.
Да и Шарлиз Терон тоже оказалась девушкой со странностями. Да еще какими…
Обессивно-компульсивное расстройство не дает ей уснуть, если в шкафу находится лишний предмет.
Ну или что-то лежит не так, как её душе угодно. И ладно, если бы только в своем шкафу. Её также беспокоят шкафы друзей.
Джонни Деппа и Джима Керри часто посещает депрессия. Но это им помогает творить.
Актриса Оливия Манн вырывает свои ресницы, когда волнуется. Такой синдром называется трихотилломания. У актрисы уже не осталось собственных ресниц. Кроме этого, она не хочет рожать детей, пока не избавиться от психического расстройства.
Не так давно Леди Гага рассказывала поклонникам, что страдает от ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Это расстройство появилось у артистки после изнасиловния в 19 лет. С тревогами Гага справляется медитациями и медикаментами. Ариана Гранде и Кира Найтли тоже страдают от ПТСР.