Звезды, которые страдают от психических расстройств 

Говорят, что все творческие люди со странностями. Но никто не говорил, что это связано с психическими расстройствами.

Не бывает полностью здоровых людей. У каждого имеется какое-либо психическое заболевание, о котором мы можем даже не догадываться. Всё чаще, звёзды начали рассказывать о своих психических расстройствах. Некоторые и правда шокируют.

Большинство знаменитостей имеют такое заболевание, как биполярное расстройство. Например, Селена Гомес недавно рассказала, что ей было очень трудно жить, когда она не знала о своём диагнозе. Помимо этого, у неё часто случаются панические атаки. Также летом Канье Уэст удивил публику своими выходками. Позже оказалось, что он страдает биполярным расстройством. Помимо этого, Холзи и Деми Ловато тоже мучаются от данного недуга.

Кстати, Джиган намекал своим поклонникам, что ему поставили диагноз биполярное расстройство.

Юмористка Юлия Ахмедова на днях призналась, что боится заводить семью и рожать детей из-за явно выраженного недуга. Также Дана Борисова борется с биполярным расстройством.

Однако, биполярное расстройство это не единственное от чего страдают звезды. Как бы странно это не звучало, но у Адель боязнь сцены. Каждый раз, перед выступлением она сильно переживала. Актриса Аманда Сейфрид тоже не понаслышке знает о таком недуге. Именно поэтому она не играет в театрах, а исключительно снимается в кино. Помимо этого, она еще и от панических атак страдает. Барбара Стрейзанд как и предыдущие девушки испытывает ужасный стресс перед выходом на сцену.

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Дэвид Бекхэм страдает атаксиофобией. То есть, он складывает футболки по цветам. А главное, чтобы они были в определенной последовательности. Помимо этого, у него дома 3 холодильника: для продуктов, овощей и напитков. И там должно быть исключительно четное количество продуктов.

Да и Шарлиз Терон тоже оказалась девушкой со странностями. Да еще какими…

Обессивно-компульсивное расстройство не дает ей уснуть, если в шкафу находится лишний предмет.

Ну или что-то лежит не так, как её душе угодно. И ладно, если бы только в своем шкафу. Её также беспокоят шкафы друзей.

Джонни Деппа и Джима Керри часто посещает депрессия. Но это им помогает творить.

Актриса Оливия Манн вырывает свои ресницы, когда волнуется. Такой синдром называется трихотилломания. У актрисы уже не осталось собственных ресниц. Кроме этого, она не хочет рожать детей, пока не избавиться от психического расстройства.