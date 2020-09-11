Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Прекрасные пимпочки»: Настасья Самбурская снимала рекламу, но порадовала фанатов сосками 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Прекрасные пимпочки»: Самбурская показала соски
Фото: ИД "Собеседник"
Среди российских звезд есть немало тех, кто никогда не стеснялся откровенно выставлять напоказ свою сексуальность. К их числу можно отнести и звезду популярного ситкома «Универ», актрису Анастасию Самбурскую. Артистка весьма охотно публикует на своей страничке в социальной сети Instagram весьма откровенные фото, удачно сочетая их с совершенно нелепыми снимками, чем нередко веселит подписчиков. Но в этот раз всеобщее веселье и возбужденность вызвал совершенно иной пост, поскольку он носил рекламный характер.
Самбурская опубликовала рекламный снимок, что, впрочем, является нормальной практикой для популярных личностей с большим числом подписчиков. Вот только в этот раз она, похоже, не уследила за деталями постановки кадра, надев майку, через которую широкая публика сумела во всех деталях разглядеть очертания соблазнительного бюста и даже выпирающие соски.
@samburskaya
Поэтому в комментариях к публикации начался настоящий парад из комплиментов, перемешанных с шутками на весьма пикантные темы.

«Прекрасные пимпочки», «В магазине прохладно в районе третьей полки», «Грудь огонь», — пишут удивленные подписчики.

ИД «Собеседник»: последние новости
"Грудь вся вывалилась": 46-летнюю певицу Натали пристыдили за чересчур откровенный наряд "Грудь вся вывалилась": 46-летнюю певицу Натали пристыдили за чересчур откровенный наряд "Я тебя кастрирую!": жених Азизы накинулся на ее друга при ошалевшей Бородиной "Я тебя кастрирую!": жених Азизы накинулся на ее друга при ошалевшей Бородиной Поцелуй взасос с брюнеткой: дочь Ефремова устроила лесби-шоу с невестой Поцелуй взасос с брюнеткой: дочь Ефремова устроила лесби-шоу с невестой
Женский форум
Звёзды , Анастасия Самбурская , Настасья Самбурская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит дочь Жан-Клода Ван Дамма
Как выглядит дочь Жан-Клода Ван Дамма
«Все ляхи напоказ»: Успенская вышла в экстра-мини
«Все ляхи напоказ»: Успенская вышла в экстра-мини
Корчевников впервые рассказал о болезни
Корчевников впервые рассказал о болезни
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение