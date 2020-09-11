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Агата Муцениеце посмеялась над расставанием Тимати и Решетовой 

Lenta.ru 1 час назад
Муцениеце посмеялась над Тимати и Решетовой
Фото: Lenta.ru
Актриса Агата Муцениеце посмеялась над расставанием рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. Она высказалась на эту тему в Instagram-stories.

«Друзья, мы болтали и подумали: сейчас столько расставаний. Мы просто не можем. Тимати и Решетова — это была последняя капля в океане», — с улыбкой сказала артистка.

Она добавила, что вслед за чередой разводов наверняка наступит период, когда все вокруг начнут жениться.

«Пойдем ко всем на свадьбы кушать вкусно. Со своей табуреткой», — отметила Муцениеце.

О расставании Тимати и Решетовой стало известно 11 сентября. Модель рассказала, что после рождения сына Ратмира их отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность».

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — пояснила она.

Муцениеце также недавно прошла через развод с актером Павлом Прилучным. В апреле актриса опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны мужа и его алкоголизме в период самоизоляции.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Агата Муцениеце
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