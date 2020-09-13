Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

«Нет денег и депрессия», — Черникова может повторить судьбу Легкоступовой 

Popcake.tv и ещё 3 2 часа назад
«Нет денег и депрессия»
Фото: Popcake.tv
46-летняя российская певица Лариса Черникова попала «под прицел» прессы в тот момент, когда не стало звезды 90-х Валентины Легкоступовой. Все дело в том, что публика, забеспокоилась о судьбе артистки, узнав, что она также, как и Валентина до смерти, находится в затруднительном положении из-за коронавируса.

«Звезды девяностых стали никому не нужны. Из-за этой пандемии, и в этом весь ужас. Взять хотя бы Ларису Черникову. Она рассталась в мужем в штатах, вернулась в Россию, а здесь, работы нет, новых песен нет, денег не хватает, депрессия, ей срочно нужна помощь, иначе может повториться судьба Легкоступовой»,

— поделился своими рассуждениями блогер, специализирующийся на жизни звезд.
Стоит отметить, карьера Черниковой действительно была нестабильна на территории России. В 2008 году она сделала огромный перерыв в творчестве и появилась вновь на сцене лишь в 2017-ом, что для эстрады является недопустимым, ведь, как говорится, знакомые лица быстро забываются, есть не подпитывать интерес публики ежедневно. Из-за резкого снижения популярности Черникова впала в глубокую депрессию и уже 3 года не появлялась перед своими слушателями.
Инсайдер, близкий Ларисе, выразил свои опасения на эту тему.

«Боюсь, как бы не начала пить, просвета нет в ее жизни, не знает, что делать».

Popcake.tv: последние новости
Айза не успокоится: показала кое-что еще Айза не успокоится: показала кое-что еще Алена Шишкова и мать Тимати повеселились после его развода с Решетовой Алена Шишкова и мать Тимати повеселились после его развода с Решетовой Звезду шоу «Stand Up» Юлию Ахмедову положили в отделение для суицидников Звезду шоу «Stand Up» Юлию Ахмедову положили в отделение для суицидников
Женский форум
Звёзды , Лариса Черникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк
Стало известно, как изменилась внешность Заворотнюк
Наташа Королева высказалась об измене Тарзана
Наташа Королева высказалась об измене Тарзана
«Старуха окончательно сошла с ума»
«Старуха окончательно сошла с ума»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение