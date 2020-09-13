«Нет денег и депрессия»

46-летняя российская певица Лариса Черникова попала «под прицел» прессы в тот момент, когда не стало звезды 90-х Валентины Легкоступовой. Все дело в том, что публика, забеспокоилась о судьбе артистки, узнав, что она также, как и Валентина до смерти, находится в затруднительном положении из-за коронавируса.

«Звезды девяностых стали никому не нужны. Из-за этой пандемии, и в этом весь ужас. Взять хотя бы Ларису Черникову. Она рассталась в мужем в штатах, вернулась в Россию, а здесь, работы нет, новых песен нет, денег не хватает, депрессия, ей срочно нужна помощь, иначе может повториться судьба Легкоступовой»,

— поделился своими рассуждениями блогер, специализирующийся на жизни звезд.

Стоит отметить, карьера Черниковой действительно была нестабильна на территории России. В 2008 году она сделала огромный перерыв в творчестве и появилась вновь на сцене лишь в 2017-ом, что для эстрады является недопустимым, ведь, как говорится, знакомые лица быстро забываются, есть не подпитывать интерес публики ежедневно. Из-за резкого снижения популярности Черникова впала в глубокую депрессию и уже 3 года не появлялась перед своими слушателями.

Инсайдер, близкий Ларисе, выразил свои опасения на эту тему.