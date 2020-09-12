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Мать Тимати затравили из-за развода сына 

Popcake.tv и ещё 1 1 час назад
Мать Тимати затравили из-за развода сына
Фото: Popcake.tv
Близкие семье Тимати и знакомые с Симоной Юнусовой никогда не скрывали, что у женщины сильный и властный характер, который может подавить волю любого другого человека. В сети считают, что Тимати также подвергся ее влиянию и прекратил отношения с Анастасией Решетовой из-за «неугодной для мамочки невестки».
Разумеется, для Симоны эта ситуация также не прошла бесследно, в комментариях к ее постам пошел масовый хейт, оскорбления и осуждения ее давления на сына. Симоне даже приписали то, что она забрала у Алены Шишковой маленькую Алису против воли модели.
«Сумасшедшая мамаша воспитала маменькиного сынка. Поженитесь уже и тогда не придется искать Тимошке новую жертву для твоих грязных игр»,
— трубят под постами.
Юнусовой пришлось закрыть комментарии в Instagram после такого огромного количества негатива и выбрать тактику молчания и спокойствия, так как оправдаться у нее на сегодняшний день не получится, слишком много сказано было раньше. Общественность также подозревает, что не последнее место в этой истории играет и сама Шишкова, которая, став любимицей бабушки Алисы, ловко управляет ей и не дает Тимуру построить новые отношения.
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати
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