Муцениеце посмеялась над Тимати и Решетовой 

«Друзья, мы болтали и подумали: сейчас столько расставаний. Мы просто не можем. Тимати и Решетова — это была последняя капля в океане»,

— с улыбкой заявила артистка.

При этом Агата добавила, что вскоре должен наступить период, когда все начнут жениться. При этом экс-супруга Павла Прилучного отметила, что «пойдет ко всем на свадьбы кушать вкусно со своей табуреткой».