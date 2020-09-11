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Муцениеце посмеялась над Тимати и Решетовой 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Муцениеце посмеялась над Тимати и Решетовой
Фото: @agataagata
Накануне стало известно о разрыве отношений рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. Эта информация не прошла мимо актрисы Агаты Муцениеце, которая поспешила прокомментировать это Instagram-stories.

«Друзья, мы болтали и подумали: сейчас столько расставаний. Мы просто не можем. Тимати и Решетова — это была последняя капля в океане»,

— с улыбкой заявила артистка.
При этом Агата добавила, что вскоре должен наступить период, когда все начнут жениться. При этом экс-супруга Павла Прилучного отметила, что «пойдет ко всем на свадьбы кушать вкусно со своей табуреткой».
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Миро разнесла Тимати и его «девок».
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