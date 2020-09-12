Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Королева простила измену Тарзану 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Певица Наташа Королева в Instagram опубликовала красивое видео, на котором она поет песню вместе со своим мужем стриптизером и культуристом Тарзаном.
«Сила любви может пройти любые испытания», — заявила в подписи звездная исполнительница. Таким образом, она намекнула, что прощает свою любимого мужчину.

«Молодец, Наташа. А вот Тарзану нужно подумать о своем странном поведении», «Тарзану, конечно, петь не надо, а вот сила любви действительно способна на многое», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Наташу Королеву обокрали подружки Тарзана. Звезда вернулась из отпуска и обнаружила пропажу драгоценностей на сумму пять миллионов рублей.
После этого Наташа Королева обратилась в полицию. Вскоре Тарзан признался, что во время отсутствия жены к нему приходили две дамы, с которыми он весело провел время.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Он был еще живой, но без сознания»: Игорь Матвиенко вспомнил последний день жизни Сорина «Он был еще живой, но без сознания»: Игорь Матвиенко вспомнил последний день жизни Сорина Будущее сына Меган Маркл зависит от принца Чарльза Будущее сына Меган Маркл зависит от принца Чарльза «С пакетами, из якобы ЦУМа»: Солнцев разнес Бородину за ее реакцию на «модного» Моргенштерна «С пакетами, из якобы ЦУМа»: Солнцев разнес Бородину за ее реакцию на «модного» Моргенштерна
Звёзды , Видео , Наташа Королева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грудь вся вывалилась»
«Грудь вся вывалилась»
«Все ляхи напоказ»: Успенская вышла в экстра-мини
«Все ляхи напоказ»: Успенская вышла в экстра-мини
Выяснилось, почему Шура был беззубым в 90-х
Выяснилось, почему Шура был беззубым в 90-х
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение