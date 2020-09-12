Королева простила измену Тарзану 

Певица Наташа Королева в Instagram опубликовала красивое видео, на котором она поет песню вместе со своим мужем стриптизером и культуристом Тарзаном.

«Сила любви может пройти любые испытания», — заявила в подписи звездная исполнительница. Таким образом, она намекнула, что прощает свою любимого мужчину.

«Молодец, Наташа. А вот Тарзану нужно подумать о своем странном поведении», «Тарзану, конечно, петь не надо, а вот сила любви действительно способна на многое», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Наташу Королеву обокрали подружки Тарзана. Звезда вернулась из отпуска и обнаружила пропажу драгоценностей на сумму пять миллионов рублей.

После этого Наташа Королева обратилась в полицию. Вскоре Тарзан признался, что во время отсутствия жены к нему приходили две дамы, с которыми он весело провел время.