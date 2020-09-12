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Айза не успокоится: показала кое-что еще

Popcake.tv
2 часа назад
Королева трэша и самых грязных историй интернета Айза потерялась «с радаров» ненадолго, ведь нужно поддерживать ежедневный хайп, а эта работа не из легких. Один из ее миллионных stories, опубликованных день назад, стал горячо обсуждаем на новостных площадках (конечно, не так горячо, как ее фото без белья для подписчиков).
На фото расплывшаяся в улыбке инстадива показывает всем язык. Казалось бы, это один из самых безобидных снимков в ее коллекции, однако, пользователи сети интерпретировали все по своему и посчитали ее публикацию неуважением.
«Ну правильно сначала ноги на фото раздвигает, а потом языки показывает, собрала аудиторию, хайпанула, и высокомерно показывает, какая она молодец» «Айза, че еще покажешь? Скоро на твоем хайпожорском теле места кончатся, уже на все свою камеру направляла, везде сфотала. Че будешь делать, когда все зоны отфотаешь?»
@aizalovesam
Кажется великой блогерше все равно на хейт, в котором она живет. Главное, чтобы не забывали, а уж какая именно слава и репутация ходят вокруг ее личности Не так важно.
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