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Васильев посетовал на цены в турецких магазинах 

News.ru 1 час назад
Васильев посетовал на цены в турецких магазинах
Фото: News.ru
Ведущий телешоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев рассказал, как из-за пандемии коронавируса изменился Стамбул. Историк моды воспользовался послаблениями в ограничениях, чтобы вновь лицезреть красоту крупнейшего города Турции.
Он отметил, что эпидемия вируса существенно повлияла на этнический состав населения — туристов, как и в целом людей на улицах стало меньше. Кроме того, отметил именитый россиянин, гражданам везде предписано носить маски.
Много магазинов обанкротилось, цены на все услуги возросли, но и курс валют стал много выше, — подметил Васильев, поделившись наблюдениями в Instagram.
Это, впрочем, не мешает историку моды много времени проводить в различных магазинчиках, на блошиных рынках и у антикваров, а ещё посещать рестораны с изысканной кухней и жить в исторических отелях.
По словам историка моды, он ежедневно преодолевает пешком по 10-15 километров, наслаждаясь видами дворцов, храмов, мечетей и музеев. Все преимущества Стамбула, отметил Васильев, остались прежними — это, прежде всего, «прекрасный климат, великолепная история и архитектура, вкусная еда и хорошее настроение».
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Женский форум
Звёзды , Александр Васильев
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