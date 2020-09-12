Яна Рудковская опубликовала красивое видео из путешествия, но столкнулась с критикой.

Продюсер Яна Рудковская, ставшая за время карантина звездой TikTok, опубликовала видео с отдыха. Своим комментарием она спровоцировала бурное обсуждение своих ног, которые многие сочли слишком длинными.

«Путешествие из Сочи в Москву за 30 сек. Кого волнует, смотрим на мои конечности, которые уже неделю будоражат просторы интернета и анонимные телегррам-каналы», — написала она.

«Супер! Но ноги как то вытянули», «Боже, что с вашими ногами?», «Какая-то не уклюжая, как на костылях», «Как будто она из вытянула с фотошопом. Нельзя так играться с фотошопом. Как цапля», «Взрослая женщина, а занимается какой-то фигней», «Наверное так снимают», «Не стандартное тело. Ноги длиннее туловища», «Такое чувство будто у вас размер ноги 40-41», «Ноги цапли», «Дело не в ногах, а в "деревянной" походке», «Будоражит другой вопрос: где талия?)))», «Одно и то же», «Сама себе не надоела?», — критикуют одни подписчики.

«Какой бред! Почему ноги не могут быть длинными? Да, у Яны всегда длинные ноги», «В самом деле, что все прицепились к ногам. Шикарные просто», «Ноги, как ноги, руки, как руки. Что не так то», «Яна вы шикардосно выглядите», «Какая Вы умница! Так держать», «Какие всезависливые!) Красивая девушка, ноги шикарные. Будьте добрее, и не завидуйте», — защищают другие.