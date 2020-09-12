Ещё
Далее:
Читайте также:
Беременность
Ещё

Заворотнюк и Чернышев отмечают годовщину брака 

Passion.ru 34 минуты назад
Заворотнюк и Чернышев отмечают годовщину брака
Фото: Passion.ru
Родные и близкие поздравили Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева с годовщиной брака и рассказали о их жизни.
Страшный диагноз Анастасии Заворотнюк, который озвучили врачи вскоре после рождения ее с Петром Чернышевым дочери, изменил жизнь семьи на «до» и «после». Но муж не оставил жену, и сейчас, спустя многие месяцы борьбы за ее здоровье, они все еще вместе.

«Сегодня Настя и Петр отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы! Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее. Ваша любовь — это ваша большая опорная сила, настоящий подарок, который вы оба заслужили. Пусть она снова и снова бережет вас и ведет через все невзгоды, пусть принесет вам еще много теплых, светлых, радостных моментов. Мы очень хотим видеть вас самыми счастливыми! Любим вас, с праздником», — появился пост в Instagram, которые ведут близкие пары с целью информирования поклонников и опровержения слухов вокруг борьбы Анастасии с заболеванием.

«С праздником вас, Любимые», «Настя, здоровья Вам! И много-много счастливых лет вашей паре», «Пусть ваша любовь поможет вам преодолеть тяжелые испытания, которые выпали на вашу семью», «Будьте еще долгие годы вместе, вы это заслужили», — комментируют поклонники.

Видео дня. Как сегодня выглядят дети рано погибших звезд
Passion.ru: последние новости
45-летнюю Рудковскую жестко раскритиковали за новое видео: «Ходит как на костылях, и ноги как у цапли» 45-летнюю Рудковскую жестко раскритиковали за новое видео: «Ходит как на костылях, и ноги как у цапли» Звезды с «грустным» бюстом Звезды с «грустным» бюстом Звездные красотки, которых в юности считали дурнушками Звездные красотки, которых в юности считали дурнушками
Женский форум
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Свалил к молодой фертильной бабе»
«Свалил к молодой фертильной бабе»
Борисова откровенно высказалась о скандальном фото
Борисова откровенно высказалась о скандальном фото
Самые эффектные испанки
Самые эффектные испанки
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
03:50
Почему Челобанов так и не женился на Пугачевой
Звёзды Любовь
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
04:15
Что стало с идентичными сестрами, поразившими врачей
Красота
6 причин сохранять кофейную гущу
05:23
6 причин сохранять кофейную гущу
Дом и сад
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
03:08
Чем сейчас занимается экс-жена Константина Меладзе
Звёзды Любовь
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
04:32
Чем Волочкова разочаровала ценителей балета
Звёзды
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
04:07
Что будет с организмом, если есть мед каждый день
Еда Здоровье
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
06:00
Продукты, которые избавят от осеннего сплина
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение