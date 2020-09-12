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Бледанс решила заработать на романе Козловского 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Бледанс решила заработать на романе Козловского
Фото: ИД "Собеседник"
Любовь, вспыхнувшая между кинозвездами, стала главной новостью недели в мире шоу-бизнеса.
На этой неделе Данила Козловский заставил говорить о себе в связи сразу с двумя информационными поводами. Сначала стало известно, что актера и режиссера вызвали в суд из-за зрительницы, получившей травму во время его выступления в Санкт-Петербурге. А позже в прессу просочилось видео совместного отдыха Данилы с актрисой Оксаной Акиньшиной — и тут же появились слухи о их романе.
Своим мнением по поводу шумихи вокруг имени Козловского с Sobesednik.ru поделилась Эвелина Бледанс на премьере фильма «История Дэвида Копперфилда», которая на днях состоялась в одном из лучших отелей Москвы.
Напомним, в суд Данилу вызвали в качестве третьего лица. Иск от зрительницы был направлен Академическому малому драматическому театру, где проходил спектакль «Гамлет» с Козловским в главной роли. Как оказалось, во время действия из рук артиста в зрительный зал отлетела часть металлической флейты длиной примерно в 50 сантиметров. И попала она в петербурженку Елизавету Видус, после чего, судя по информации, изложенной в иске, у женщины была диагностирована рана мягких тканей теменной области, и ей срочно понадобилась помощь медиков.
Как утверждает Видус, на свое лечение она потратила 12 тысяч 200 рублей. Теперь женщина требует, чтобы эти средства ей возместил театр — вместе с компенсацией морального вреда в 1 миллион рублей, стоимостью билета на спектакль в 8 тысяч рублей, недополученной заработной платой за период больничного в 38 тысяч 300 рублей, а также штрафом за неисполнение требований потребителя в размере 50% процентов от всей суммы, присужденной судом.

— Я бы эту ситуацию по-другому рассмотрела, — заявила нам 51-летняя Бледанс. — Она наоборот должна была кайфовать! Представляете, музыкант играл на сцене, творил через свой музыкальный инструмент. И вдруг ты получил такую прямую энергию от артиста, что даже его флейта оказалась на тебе!

А вот слухи о романе Козловского и Акиньшиной Эвелину ничуть не удивили. Даже несмотря на то, что всего пять месяцев назад девушка артиста Ольга Зуева подарила ему сына.

— В нашей жизни может быть все! — уверена Бледанс.

По словам Эвелины, она сейчас сотрудничает с «самым близким родственником» Данилы. Поэтому проверить все слухи, связанные с Данилой, ей не составит труда.

— Мы делаем одно важное, интересное, большое дело, — поясняет Бледанс. — Так что я очень близко (к Козловскому. — Прим. Sobesednik.ru) и могу все разузнать. Но это уже будет за деньги!

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Звёзды , Эвелина Бледанс , Данила Козловский , Ольга Зуева , Оксана Акиньшина , ИД "Собеседник"
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