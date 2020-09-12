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Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь 

Вечерняя Москва 1 час назад
Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь
Фото: Вечерняя Москва
Фотография Анастасии Заворотнюк вместе с ее супругом Петром Чернышевым появилась в сторис в социальной сети актрисы. Соответствующий пост был опубликован в Instagram-аккаунте поддержки артистки.
Отмечается, что в субботу, 12 сентября, звездная пара отмечает 12-ю годовщину свадьбы.
Instagram
На странице Анастасии Заворотнюк в социальной сети давно не было активности. Последнюю публикацию она выставила 13 апреля.
Напомним, в августе 2019 года появились сообщения о заболевании актрисы. Некоторые СМИ сообщали, что у нее рак мозга. Родственники артистки подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому. Внешность Заворотнюк существенной изменилась на фоне болезни, поэтому она не показывается на публике.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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