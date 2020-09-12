Женщины королевских фамилий со скандальной репутацией

Многие женщины хотели бы стать частью королевской семьи. Даже некоторые диснеевские принцессы не всегда рождались с таким статусом, вспомните историю Бэлль из «Красавицы и чудовища» или Золушки. Но в жизни редко бывает, как в сказке: девушек без благородного происхождения постоянно окружают сплетни и попытки разворошить скелеты в их шкафу.

Папарацци и недовольные знатные родственники изучают биографию невест вдоль и поперек, что от самих женщин требует невероятной стойкости. Начать новую жизнь во дворце, может, и получится, но полностью скрыть и забыть свое прошлое — нет. Как с этим справлялись самые известные королевские невесты с сомнительной репутацией?

1. София, герцогиня Вермландская

София Хелквист, супруга брата кронпринцессы Виктории Карла Филиппа, считается самой скандальной принцессой современности, потому ее фотографии никогда не распространяли в сети за ее спиной. Она делала это сама.

В 2004 году Софию признали «девушкой года» по версии журнала Slitz, где неоднократно появлялись ее откровенные фото, а годом позже она стала участницей шведского аналога шоу «Каникулы в Мексике».

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Перед свадьбой с принцем Карлом Филиппом PR-службе королевского двора пришлось хорошо поработать, чтобы скрыть все детали прошлого будущей принцессы. Сейчас она совершенно не похожа на ту развязную девчонку из 00-х: она мать двоих детей, занимается благотворительностью, занялась правами детей и пропагандирует здоровый образ жизни.

2. Меган, герцогиня Сассекская

Экс-герцогиня Сассекса оказалась жертвой хакеров за пару недель до свадьбы с принцем Гарри : первые полосы газет запестрели личными фото Маркл. Бывшую актрису осуждали за сериальное прошлое, где она часто исполняла откровенные роли, как казалось чопорным подданным. При дворе британской короны, естественно, все были разочарованы, но пошли путем наименьшего сопротивления: они объявили, что не верят в подлинность снимков. Самое интересное, что крупные издания Великобритании последовали примеру королевы и тоже отказались публиковать снимки будущей герцогини.

В целом Меган была настоящим провокатором: у нее афроамериканские корни, развод за плечами и «слитые» фотографии с сигаретами в руках. Однако ничто из этого не помешало ей добиться своего, а после еще и выйти вместе с мужем-принцем из королевской семьи.

3. Камилла, герцогиня Корнуольская

После смерти Дианы принц Чарльз почти сразу повел свою давнюю любовь под венец, что вызвало некоторое возмущение. В 1970-х законно стать супругами этим двум мешал один пикантный факт: Камилла не была девственницей. К слову, будущая герцогиня с репутацией вечной соперницы погибшей принцессы Дианы не подходила наследнику сразу по несколькими параметрам, не только нравственным. Например, она была в разводе и у нее были дети от первого брака.

4. Летиция, королева-консорт Испании

Летиция всегда была любимицей прессы. Своеобразный вкус испанской королевы и ее вспыльчивый характер создают множество поводов для громких заголовков. Однако детали биографии Ее Величества стали гораздо более ценным материалом для обсуждения.

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Многие прошлые знакомые и возлюбленные королевы пытаются подзаработать на историях с участием Летиции. Всем известно, что в прошлом королева была известной телеведущей и журналисткой, встречалась с самыми влиятельными мужчинами Испании и успела как минимум раз побывать замужем, между прочим, за своим школьным учителем литературы.

Не обошлось и без топлес-фотографий. Точнее, картин. Известный художник Уолдо Сааведра написал серию портретов, посвященных будущей королеве, и приложил всю свою фантазию к делу. Самой выдающейся работой автора считается «Маха».

5. Мари, принцесса Дании

Вторая супруга датского принца Иоахима ведет степенную жизнь возвышенной аристократки. Она является национальным образцом для подражания, ее не любят в «желтой прессе».

Однако, как оказалось, и в ее биографии не все гладко. Пару лет назад бывший любовник Мари грозился обнародовать скандальное хоум-видео, на котором принцессе чуть больше 15 лет. Общественность легко купились на слухи о развратном прошлом датской любимицы, но королева Маргрете решила проблему по-своему: она выкупила у шантажиста видео и заявила, что он просто хотел нажиться на фейковой информации.

6. Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии

Метте-Магрит сейчас пользуется примерно такой же репутацией, что и датская принцесса Мари, но 20 лет назад норвежцам было невдомек, почему их принц взял замуж обычную официантку. У избранницы норвежского наследника компромата было предостаточно, потому что пиарщиков ей никто не мог обеспечить.

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Репортеры отыскали ее отца, который отбывал срок за хранение наркотиков. Сама Метте-Магрит любила посещать вечеринки с сомнительными компаниями и небезопасными развлечениями. А еще у супруги кронпринца Хокона был сын от первого брака, которого он назло королевским родственникам с радостью взял в семью.

7. Мария Кристина, принцесса Майкл Кентская

Мария Кристина принесла немало проблем королевской семье с самых первых дней пребывания при дворе. В прошлом она запросто вышла замуж за принца и стала частью династии Виндзор, а только потом все они решили спохватиться и проверить прошлое избранницы. Оказалось, что интересного там предостаточно: она уже бывала замужем, считала себя католичкой, а ее отец барон фон Рейбниц служил Гитлеру.

Тем не менее, принцессе это не помешало, а сама она решила только добавить масла в огонь и часто провоцировала скандалы, за что получала осуждение от прессы и подданных. Так ее и прозвали — «виндзорская нахалка».

8. Сара, герцогиня Йоркская

Молодость у Сары была веселой: она не отказывала себе в знакомствах с мужчинами, вечеринках и алкоголе. Прямо перед свадьбой с принцем Эндрю в сети оказались школьные фотографии девушки, где на свой выпускной она голышом купается в бассейне.

Еще больше внимания Сара приковала к себе после скандального ухода от мужа. Сейчас она ведет счастливую и самодостаточную жизнь вне «виндзорского гнета».

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9. Софи, графиня Уэссекская

Бывшая рядовая сотрудница PR-компании начала встречаться со своим будущим мужем почти в 30 лет, поэтому СМИ принялись выискивать постыдные факты на новую графиню. Вокруг ее личности копились слухи и домыслы.

За пару дней до свадьбы британский таблоид The Sun опубликовал обнаженные фотографии девушки с ее бывшим партнерам, но, увы, скандал не принес изданию фурора: британская королева вступилась за невестку и заставила журналистов публично извиниться за инцидент.