Певица порадовала фанатов снимком в бикини 

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети селфи 25-летняя исполнительница загорает на шезлонге в бикини с леопардовым принтом. На другом кадре она позирует на фоне бассейна, держа в руке стакан с коктейлем. Ее образ дополнила панама молочного цвета. Публикация набрала больше двух миллионов лайков.

@iamhalsey

Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях.