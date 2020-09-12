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Певица порадовала фанатов снимком в бикини 

Lenta.ru 1 час назад
Певица порадовала фанатов снимком в бикини
Фото: @iamhalsey
Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети селфи 25-летняя исполнительница загорает на шезлонге в бикини с леопардовым принтом. На другом кадре она позирует на фоне бассейна, держа в руке стакан с коктейлем. Ее образ дополнила панама молочного цвета. Публикация набрала больше двух миллионов лайков.
@iamhalsey
Фанаты оценили внешний вид знаменитости в комментариях.

«Ты просто огонь!», «Выглядишь отлично», «Бог есть женщина», «Я собиралась пропустить тренировку, но в результате иду надевать спортивную форму, чтобы хорошенько пропотеть», «Мы тебя не заслужили», «Горячо», — высказывались они.

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