Пожарская высказалась о романе с Янковским 

Звезда сериала «Отель Элеон» прокомментировала домыслы поклонников и прессы.

После того, как звезда фильмов «Текст» и «Союз спасения» Иван Янковский разорвал отношения с невестой Верой Панфиловой , в Сети начали распространяться слухи о его новой избраннице. Telegram-канал «Только никому» сообщил, что 29-летний актер ухаживает за актрисой Дианой Пожарской, известной по главной роли в сериале «Отель Элеон». Как оказалось, домыслы прессы оказались всего лишь домыслами — сегодня Диана Пожарская опровергла их слова.

Диана дала комментарий изданию 7Дней.ru, в котором рассказала, что счастлива с мужем и не состоит в тайном романе с коллегой.

Я опровергаю слухи о романе с моим коллегой по съемкам. Я счастлива в браке с Артемом! Спасибо за понимание,

— рассказала Пожарская.

По ее словам, она и режиссер Артем Аксененко состоят в идеальных отношениях. «Мы понимаем друг друга с полуслова, а то и без слов, мыслим и чувствуем одинаково», — цитируют слова Пожарской 7Дней.ru. В браке режиссер и актриса живут с 2016 года.

Напомним, что роман Ивана Янковского с Верой Панфиловой продолжался больше 6 лет. В 2017 году Иван даже сделал предложение, но свадьба так и не состоялась.

В дальнейшем и Вера, и Иван перестали делиться совместными фото, хотя еще в начале года вместе выходили в свет. Говорят, сейчас всех, кто интересуется у актера отношениями с его невестой в Instagram, тот просто блокирует.