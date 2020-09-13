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Звездные советские семьи, в которых домашнее насилие было нормой 

Анастасия Иванова 1 час назад
Звездные семьи СССР, в которых насилие было нормой
Фото: РИА Новости
Сегодня о домашнем насилии не принято молчать. Но так было не всегда. Статистика заверяет, что били 40% советских жен — и это считалось нормой. «Рамблер» расскажет, в каких известных советских семьях женщины терпели унижения и побои — и долгое время предпочитали скрывать этот факт от общественности.

Игорь Запашный и Ольга Лапиадо

Женщину, которая эффектно скакала на лошади в фильме «Гранатовый браслет», ждала страшная судьба. Супруга дрессировщика Игоря Запашного (дяди Эдгарда и Аскольда Запашных) была кокеткой, и это ужасно злило артиста. Он мог прилюдно отвесить ей пощечину, а дома избить. Однажды Ольга не выдержала и предложила мужу расстаться, на что Игорь отреагировал самым жестоким образом: зарезал ее кухонным ножом, а затем четвертовал. При содействии Галины Брежневой убийца получил не 25, а 15 лет тюрьмы, но дурная слава и обструкции еще несколько десятилетий преследовали цирковую династию.

Наталья Кустинская и Борис Егоров

Звезда фильма «Три плюс два» и космонавт Борис Егоров жили от скандала к скандалу. Мужчина нещадно колотил актрису. Пару раз Наталье Кустинской приходилось вызывать скорую помощь, чтобы унять кровотечение. Артистка почти двадцать лет покрывала своего обидчика и продолжала рисовать идеальную картинку семьи перед общественностью. Однако пережитые в молодости побои значительно сказались на ее здоровье и предопределили ее дальнейшую не слишком счастливую жизнь.

Василий Шукшин и Лидия Чащина

О том, что Василий Шукшин давно распускает руки, знали все друзья его третьей супруги, актрисы Лидии Чащиной. Подруги постоянно уговаривали девушку уйти от талантливого мужа, вот только потом сами оказывались в его сетях. Их брак продлился всего три года — но распался союз не только по причине рукоприкладства. Василий Макарович без памяти влюбился в молоденькую Лидию Федосееву, с которой впоследствии прожил до самой своей смерти в 1974 году.

Эдита Пьеха и Александр Броневицкий

Красавицу, королеву сцены, загадочную «иностранку» Эдиту Пьеху дома не ставили ни во что. Композитор Александр Броневицкий (отец певицы Илоны Броневицкой) страшно ревновал супругу на пустом месте и не стеснялся выражать свои эмоции физически. Однажды Пьеха не выдержала и дала отпор. Точку в отношениях со своим Отелло она решилась поставить лишь после двадцати лет совместной жизни.
Женский форум 1
Звёзды , Галина Брежнева , Эдита Пьеха , Илона Броневицкая , Лидия Чащина , Борис Егоров , Василий Шукшин , Наталья Кустинская
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