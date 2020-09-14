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«Она жила с тираном, который ее бил и ребенка» 

Teleprogramma.pro и ещё 9 2 часа назад
«Она жила с тираном, который ее бил и ребенка»
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Лия Волянская в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ заявила, что второй муж ее коллеги Анастасии Заворотнюк бизнесмен Дмитрию Стрюков откровенно издевался над женой. По ее словам, звезда сериала «Моя прекрасная няня» долгие годы жила с самым настоящим тираном. Он, к примеру, бил ее, а также закрывал дома и запрещал работать.

«Она жила в чужой стране с тираном, который ее бил и ребенка своего собственного. Просто бедная Настя».

Со своей стороны, актриса Виктория Пьер-Мари рассказала, что Заворотнюк оказалась наложницей в руках Стрюкова. Он как богатый человек считал, что Анастасия его собственность. По словам актрисы, когда в семье появился второй ребенок, то Заворотнюк наняла няню с Украины. Стрюков стал ей изменять с домработницей. В итоге актриса женщину выгнала. Вскоре с мужем она тоже рассталась.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже больше года лечится от тяжелого заболевания. Сейчас она находится в поселке Крекшино вместе со своими родными.
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Звёзды , Другое , Виктория Пьер-мари , Анастасия Заворотнюк , НТВ
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