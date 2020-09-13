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«Огонь! Роковая!»: Оксана Фандера обнажилась в Сочи 

Teleprogramma.pro и ещё 4 1 час назад
Оксана Фандера обнажилась в Сочи
Фото: Teleprogramma.pro
Оксана Фандера приехала в Сочи для участия в «Кинотавре». Но актриса решила порадовать фанатов не только образом с красной дорожки, где засветила множество бриллиантов на сумму порядка восьми миллионов рублей. Фандера успела устроить горячую фотосессию на берегу Черного моря, результат которой опубликовала в своем Instagram. На фото она предстала практически обнаженной, прикрыв голую грудь рукой. Снимок сразу начали бурно обсуждать пользователи Сети.
@veriga10

«Роскошь! Огонь! Роковая!»,

— писали подписчики Фандеры.
Не осталась в стороне и актриса Вера Кинчева, с которой Фандере так и не удалось породниться. На протяжении 10 лет ее сын Иван Янковский встречался с девушкой и все ждали свадьбу, но недавно Вера сообщила, что их роману пришел конец. Похоже, что она с несостоявшейся свекровью осталась в хороших отношениях, поэтому тоже оставила добрый и эмоциональный комментарий под снимком.
На днях стало известно, что сына Фандеры подозревают в связи с замужней актрисой Дианой Пожарской. Пара активно обменивается сердечками в комментариях, при этом Диана заявляет, что она счастлива в браке с режиссером Артемом Аксененко.
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Звёзды , Артем Аксененко , Оксана Фандера , Вера Кинчева , Иван Янковский
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