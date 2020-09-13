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«Шикарная женщина»: Галкин запечатлелся с Пугачевой в роскошном автомобиле 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Галкин запечатлелся с Пугачевой в роскошном авто
Фото: Teleprogramma.pro
Максим Галкин на фоне слухов о разводе чаще стал радовать своих почитателей селфи с женой. Судя по кадрам, пара выглядит благополучной и счастливой. Один из снимков бурно обсуждается на одном из фанатских аккаунтов.
@alla_primadona
На обнародованном фото юморист и Алла Пугачева едут в роскошном автомобиле с водителем и сияют лучезарными улыбками. Примадонна примерила серебристый кардиган, а ее супруг — белую футболку. Судя по этим нарядам, пара сфотографировалась по дороге на развлекательное шоу Галкина «Музыкалити».

«Алла — просто прелесть!», «Пугачева словно наливное яблочко», «Алла Борисовна — шикарная женщина», «Какие счастливые! Приятно на вас смотреть!», «Я искренне восхищаюсь вами! Любви и красоты», «Сладкая парочка»,

— прокомментировали кадр фолловеры.
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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